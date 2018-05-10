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Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД
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Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Арабские государства должны работать над сохранением иранской ядерной сделки для поддержания стабильности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Хади.
В среду МИД Египта заявил, что страна «с интересом» наблюдает за развитием ситуации вокруг иранского «ядерного досье» и рассчитывает, что арабские страны примут участие в урегулировании этой проблемы.
"Мы все должны работать вместе, чтобы сохранить это соглашение, эту сделку, потому что для нас, я думаю, это единственный способ стабилизировать ситуацию в регионе… Без этого у нас могут возникнуть проблемы", — ответил он на вопрос, согласен ли с позицией египетского внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) и Тегераном в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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