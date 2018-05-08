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Трамп раз за разом ставит мир на грань войны, заявил Косачев
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Трамп раз за разом ставит мир на грань войны, заявил Косачев 

РИА Новости 8 мая 2018
РИА Новости / Динамика дня. Президент США Трамп войдет историю как человек, который раз за разом ставил мир на грань войн, причем даже ядерных, полагает сенатор Косачев
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