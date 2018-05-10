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В Госдуме связали удары Израиля в Сирии с выходом США из сделки по Ирану
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В Госдуме связали удары Израиля в Сирии с выходом США из сделки по Ирану 

РИА Новости 1 час назад
УДАРЫ ИЗРАИЛЯ ПО ИРАНСКИМ ПОЗИЦИЯМ В СИРИИ — СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА США ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ ПО ИРАНУ, СЧИТАЕТ ГЛАВА КОМИТЕТА ГД СЛУЦКИЙ
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