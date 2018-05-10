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В Госдуме связали удары Израиля в Сирии с выходом США из сделки по Ирану
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В Госдуме связали удары Израиля в Сирии с выходом США из сделки по Ирану
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
УДАРЫ
ИЗРАИЛЯ
ПО ИРАНСКИМ ПОЗИЦИЯМ В
СИРИИ
— СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА
США
ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ ПО
ИРАНУ
, СЧИТАЕТ ГЛАВА КОМИТЕТА
ГД
СЛУЦКИЙ
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