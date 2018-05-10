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Асад уверен, что Россия не допустит третьей мировой войны в Сирии
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Асад уверен, что Россия не допустит третьей мировой войны в Сирии 

Авторадио 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия в силу своей политической мудрости не допустит развязывания третьей мировой войны в Сирии. Такое мнение выразил в интервью греческим СМИ президент Сирии Башар Асад. Сирийский лидер также заявил, что единственная миссия, которую США выполняют в арабской республике, — это поддержка террористов. В конце марта Трамп объявил, что с завершением военной операции против запрещенной террористической группировки «Исламское государство» дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и США очень скоро уйдут из арабской страны. В апреле постоянный представитель штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Америка не покинут Сирию, пока не выполнят всех своих задач.
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