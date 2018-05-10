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В Совфеде назвали тестом на суверенитет для Европы возможный отказ от иранской сделки
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В Совфеде назвали тестом на суверенитет для Европы возможный отказ от иранской сделки 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Позиция европейских стран в отношении сделки с Ираном по ядерной программе в условиях «грубого» давления США является тестом на суверенитет, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«То, как государства, в первую очередь, европейские, поведут себя по отношению к «ядерной сделке» с Ираном, останутся ли они участниками соглашения и смогут ли защитить свои экономические и политические интересы в условиях грубого давления США, является настоящим тестом на суверенитет», — передает РИА «Новости» слова Клишаса.
Он добавил, что односторонний выход США из «ядерной сделки» снова показал подлинное отношение США к своим международно-правовым обязательствам и международному праву в целом.
Напомним, во вторник президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия решения Трампа для Ближнего Востока и мира в целом.
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