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Глава МИД Южной Кореи в пятницу встретится в Вашингтоне с госсекретарем США
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Глава МИД Южной Кореи в пятницу встретится в Вашингтоне с госсекретарем США 

ТАСС 25 минут назад
ТАСС, 10 мая. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва прибудет в Вашингтон в пятницу, где она встретится с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.
По его данным, руководители внешнеполитических ведомств обсудят обстановку в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии в преддверии встречи президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина, которая намечена на 22 мая. В частности, стороны рассмотрят стратегию того, как добиться значительных результатов на предстоящей встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, о дате и месте которой пока объявлено не было. По итогам переговоров лидеры США и Южной Кореи проведут совместную пресс-конференцию.
"Они планируют провести всесторонние консультации по поводу того, каким образом дипломатические должностные лица будут координировать свои действия для денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове через успешный саммит Северной Кореи и США", — говорится в пресс-релизе министерства.
Кроме того, министр иностранных дел и госсекретарь еще раз заявят о прочности союза между Сеулом и Вашингтоном, которому в этому году исполняется 65 лет, и обсудят текущие двусторонние вопросы.
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