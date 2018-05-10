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Президент Узбекистана совершит первый визит в США в середине мая
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Президент Узбекистана совершит первый визит в США в середине мая 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 10 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15-17 мая посетит США с первым визитом, стороны планируют подписать пакет документов, сообщает в четверг пресс-служба главы Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 15-17 мая 2018 года посетит США с первым официальным визитом", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Мирзиеев также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.
"По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства», подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях", — добавляет пресс-служба президента Узбекистана.
Трамп и Мирзиеев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде. Президент Узбекистана в сентябре 2017 года в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.
Мирзиеев во время посещения Нью-Йорка провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации.
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