Президент Узбекистана совершит первый визит в США в середине мая

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 15-17 мая 2018 года посетит США с первым официальным визитом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

"По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства», подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях", — добавляет пресс-служба президента Узбекистана.

Трамп и Мирзиеев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде . Президент Узбекистана в сентябре 2017 года в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН Нью-Йорке заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане

Мирзиеев во время посещения Нью-Йорка провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации.