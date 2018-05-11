Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствует решение провести саммит лидеров США и КНДР 12 июня в Сингапуре. Об этом глава правительства, находящийся в Саппоро, заявил в пятницу журналистам, передает ТАСС.
«Я приветствую это решение. Я изо всех сил надеюсь, что эти переговоры поспособствуют решению ракетно-ядерной проблемы и, что самое важное — проблемы похищенных японских граждан», — цитирует Абэ агентство Киодо.
Премьер также отметил, что будет держать тесный контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы донести до американской стороны японскую позицию по северокорейской проблеме.
В четверг президент Трамп в своем «Твиттере» сообщил о том, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.