Япония приветствует решение провести саммит США — КНДР в Сингапуре

«Я приветствую это решение. Я изо всех сил надеюсь, что эти переговоры поспособствуют решению ракетно-ядерной проблемы и, что самое важное — проблемы похищенных японских граждан», — цитирует Абэ агентство Киодо.

Премьер также отметил, что будет держать тесный контакт с президентом США Дональдом Трампом , чтобы донести до американской стороны японскую позицию по северокорейской проблеме.