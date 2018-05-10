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США поддержали удары Израиля по Сирии
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США поддержали удары Израиля по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Авиаудары Израиля по территории Сирии — суверенное право страны на самооборону, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Вашингтон поддерживает любые действия республики, направленные на защиту своих земель. Об этом она рассказала телеканалу Fox News.
«Это еще раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять и что президент [Дональд Трамп] принял правильное решение о выходе из иранской [ядерной] сделки», — сказала она.
В ночь на 10 мая израильские военные обстреляли цели в Сирии в ответ на атаку находящихся там сил Ирана. Власти Израиля заявили, что иранское подразделение «Кудс» выпустило с сирийской территории около 20 ракет по позициям страны на Голанских высотах. После этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько десятков ответных израильских снарядов.
Информация о пострадавших пока не уточняется. По предварительным данным — их нет. Жителей Голан перевели в специальные безопасные зоны.
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