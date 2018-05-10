США поддержали удары Израиля по Сирии

«Это еще раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять и что президент [ Дональд Трамп ] принял правильное решение о выходе из иранской [ядерной] сделки», — сказала она.

В ночь на 10 мая израильские военные обстреляли цели в Сирии в ответ на атаку находящихся там сил Ирана . Власти Израиля заявили, что иранское подразделение «Кудс» выпустило с сирийской территории около 20 ракет по позициям страны на Голанских высотах. После этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько десятков ответных израильских снарядов.

Информация о пострадавших пока не уточняется. По предварительным данным — их нет. Жителей Голан перевели в специальные безопасные зоны.