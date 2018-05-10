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Трамп лично встретил освобождённых властями КНДР американцев на военной базе США
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Трамп лично встретил освобождённых властями КНДР американцев на военной базе США 

RT на русском 37 минут назад
Фото: RT на русском
В США приземлился самолёт с тремя американцами, которые находились в заключении в Северной Корее по обвинению в подрывной деятельности. На авиабазе «Эндрюс» в Мэриленде их встречали президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и его супруга Меланья.
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