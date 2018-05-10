Ещё
Освобожденные из КНДР американцы прибыли на Аляску
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Освобожденные из КНДР американцы прибыли на Аляску 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Три гражданина США, которых освободили из КНДР после визита в страну госсекретаря США Майка Помпео, прибыли на Аляску, передает Reuters.
Также сообщается, что бывшие пленники КНДР распространили официальное заявление.
"Мы бы хотели поблагодарить правительство Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа, госсекретаря Помпео и других людей в США за то, что они вернули нас домой. Мы благодарим Бога, наши семьи и наших друзей, которые молились за наше возвращение. Боже, благослови Америку, величайшую страну в мире", — говорится в заявлении.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что власти КНДР отпустили американских пленников по просьбе Трампа.
Газета.Ru: последние новости
В парламенте Ирана сожгли флаг США после решения Трампа по ядерной сделке Трамп дал оценку визиту Помпео в Северную Корею Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов785
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»181
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент409
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине681
ПВО Сирии отражают израильскую атаку36
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение