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Порошенко сообщил о решении ЕС ввести санкции против России за выборы в Крыму
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Порошенко сообщил о решении ЕС ввести санкции против России за выборы в Крыму 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Словении заявил, что Евросоюз решил ввести санкции против России за проведение президентских выборов в Крыму, передает телеканал «112 Украина».
«Мы только что получили сообщение как результат нашей интенсивной координации с партнерами по ЕС, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении ограничительных мер в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этим правовым актом в список индивидуальных санкций добавляются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма», — сказал Порошенко.
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