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Трамп заявил о желании заключить с Ираном «хорошую сделку»
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Трамп заявил о желании заключить с Ираном «хорошую сделку» 

РИА Новости 1 час назад
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ «ХОРОШЕЙ СДЕЛКИ» С ИРАНОМ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ
РИА НОВОСТИ
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ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет В ДНР заявили о сложной обстановке на окраине Горловки Макрон и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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