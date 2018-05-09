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Саудовская Аравия заявила о желании получить ядерное оружие
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Саудовская Аравия заявила о желании получить ядерное оружие 

Вести.Ru 24 минуты назад
Глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что его страна будет стараться получить ядерное оружие, если Иран продолжит работу над своей ядерной программой и начнет разрабатывать ядерные вооружения.
"Если Иран получит возможность нанесения удара ядерным оружием, мы совершим все возможное, чтобы сделать то же самое", — сказал глава саудовского МИД в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, как власти этой страны отреагируют на гипотетическое получение Ираном ядерного оружия.
Ранее Израиль предоставил данные, которые призваны доказать, что у Ирана были намерения создать ядерное оружие, администрация США назвала их заслуживающими доверия.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Как заявил Трамп, СВПД оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.
Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки, сообщает РИА Новости.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает ошибкой решение его американского коллеги и выразил сожаление таким шагом Трампа. «Соглашение, по которому велись переговоры, было подписано, и это лучшее средство контроля», — подчеркнул французский президент.
В МИД России заявили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, назвав решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.
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