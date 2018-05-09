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Саммит Украина — ЕС пройдет этим летом в Брюсселе
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Саммит Украина — ЕС пройдет этим летом в Брюсселе 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 мая. Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит Украина — ЕС этим летом в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, который находится с рабочим визитом в Германии.
"Лидеры обсудили ход имплементации реформ на Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы. — Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина — Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе".
Порошенко также проинформировал Туска о ситуации в Донбассе и киевской операции объединенных сил, они обсудили санкции против России.
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