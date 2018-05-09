Саммит Украина — ЕС пройдет этим летом в Брюсселе

"Лидеры обсудили ход имплементации реформ на Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы. — Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина — Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе".