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США выразили готовность к дальнейшим обсуждениям по Ирану
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США выразили готовность к дальнейшим обсуждениям по Ирану 

РИА Новости 24 минуты назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США готовы к дальнейшим обсуждениям по Ирану, в том числе со странами, подписавшими с ним договоренности, не исключая Россию и Китай, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Отвечая на вопрос РИА Новости, будут ли дискуссии вестись с РФ и КНР помимо других стран, подписавших соглашение (Германия, Франция и Великобритания), он напомнил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ядерную сделку с Ираном следует сохранить. Президент США Дональд Трамп ведет аналогичные дискуссии с председателем КНР Си Цзиньпином, добавил он.
"Мы полностью рассчитываем на то, что будет больше общения в дальнейшем… Смотрите на это как на повторяющийся процесс, не на что-то зафиксированное во времени", — сказал он.
Другой представитель администрации не ответил конкретно на вопрос об общении с КНР и РФ, но добавил, что США готовы к разговору со всеми.
"Мы будем готовы к общению со всеми странами, которые аналогично с нами заинтересованы в сдерживании всей совокупности поведения Ирана. Это не обязательно касается только СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы)", — сказал представитель администрации.
"Мы будем общаться со всеми странами в том, что касается инвестиций в Иран, чтобы призывать их, убеждать, подталкивать к их сокращению", — добавил представитель администрации.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что США выходят из СВПД, который предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на гарантии по иранской ядерной программе.
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