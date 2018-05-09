США выразили готовность к дальнейшим обсуждениям по Ирану

"Мы полностью рассчитываем на то, что будет больше общения в дальнейшем… Смотрите на это как на повторяющийся процесс, не на что-то зафиксированное во времени", — сказал он.

Другой представитель администрации не ответил конкретно на вопрос об общении с КНР и РФ, но добавил, что США готовы к разговору со всеми.

"Мы будем готовы к общению со всеми странами, которые аналогично с нами заинтересованы в сдерживании всей совокупности поведения Ирана. Это не обязательно касается только СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы)", — сказал представитель администрации.

"Мы будем общаться со всеми странами в том, что касается инвестиций в Иран, чтобы призывать их, убеждать, подталкивать к их сокращению", — добавил представитель администрации.