Ещё
ЕС собрался оспорить в ВТО меры США против Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

ЕС собрался оспорить в ВТО меры США против Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Европейский союз готов опротестовать во Всемирной торговой организации (ВТО) меры, которые Соединенные Штаты в одностороннем порядке предпримут против Ирана, если они будут противоречить европейским интересам, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
По его словам, этот вопрос прорабатывается в координации с европейскими партнерами. Он добавил, что ответ будет соразмерным и соответствующим правилам ВТО, передает РИА «Новости».
Между тем, американский президент Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон введет новые ограничительные меры в отношении Тегерана в самое ближайшее время. Санкции последуют «очень скоро», сообщил американский лидер. Трамп также пригрозил «серьезными последствиями» в случае, если Иран возьмется за разработку ядерной программы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, накануне Евросоюз ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить все санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев подсчитал потери ВСУ с начала войны в Донбассе Помпео назвал встречу с Ким Чен Ыном продуктивной Украинские силовики обстреляли поселок Донецкий на территории ЛНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов329
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине152
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»125
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент133
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»146
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение