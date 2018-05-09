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Помпео заявил, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены
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Помпео заявил, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены
РИА Новости
47 минут назад
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— ДАТА И МЕСТО ВСТРЕЧИ ТРАМПА И
КИМ ЧЕН ЫНА
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