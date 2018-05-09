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Джонсон заявил о готовности к прямым переговорам с правительством Сирии
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Джонсон заявил о готовности к прямым переговорам с правительством Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДЖОНСОН ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ СИРИЙСКОГО КОМИТЕТА ПО ПЕРЕГОВОРАМ ЗАЯВИЛ, ЧТО ТОТ ГОТОВ К ПРЯМЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С ДАМАСКОМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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