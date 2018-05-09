Джонсон заявил о готовности к прямым переговорам с правительством Сирии

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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Ирана и Сирии

Во Франции заявили о готовности ЕС опротестовать меры США в отношении Ирана

Помпео заявил, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены