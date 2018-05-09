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Во Франции заявили о готовности ЕС опротестовать меры США в отношении Ирана
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Во Франции заявили о готовности ЕС опротестовать меры США в отношении Ирана 

РИА Новости 37 минут назад
ЕС готов в ВТО опротестовать односторонние меры США, если они будут противоречить интересам европейских компаний в Иране — кабмин Франции
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