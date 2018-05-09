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Трамп назвал освобождение американцев в КНДР «жестом доброй воли»
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Трамп назвал освобождение американцев в КНДР «жестом доброй воли» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расценивает освобождение граждан США в КНДР как «жест доброй воли», сообщила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент Трамп благодарен лидеру (КНДР — ред.) Ким Чен Ыну за освобождение этих американских граждан и рассматривает это как позитивный жест доброй воли. Трое американцев, как представляется, находятся в хорошем состоянии, они смогли зайти в самолет без посторонней помощи", — сообщила Сандерс. По ее словам, все американцы ждут возвращения освобожденных.
В КНДР содержались под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.
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