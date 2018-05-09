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Британия не планирует выходить из иранской ядерной программы
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Британия не планирует выходить из иранской ядерной программы 

360tv.ru 19 минут назад
Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что страна не будет выходить из иранских соглашений по ядерной программе. Об этом сообщил телеканал BBC.
«Великобритания не намерена выходить (из сделки — прим.ред.). Напротив, мы будем сотрудничать с другими сторонами, чтобы убедиться, что Иран продолжает ограничивать свою ядерную программу», — подчеркнул глава МИД страны Борис Джонсон.
8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Более того — Штаты готовят документ о введении против Тегерана санкций «самого высокого уровня». По мнению американского лидера, ядерное соглашение было ошибкой, и оно «никогда не принесет мир».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Америка проиграет, отказавшись от соблюдения условий ядерных договоренностей с Ираном. Турецкий лидер уточнил, что по своему желанию нельзя выходить из соглашений, либо самовольно менять их условия.
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