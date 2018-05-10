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СМИ: президент Германии назвал трагедией выход США из иранской ядерной сделки
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СМИ: президент Германии назвал трагедией выход США из иранской ядерной сделки 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 10 мая. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает трагедией отказ США участвовать в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому. Такую точку зрения политик озвучил в четверг на фестивале Католикентаг в Мюнстере, сообщает агентство DPA.
По его данным, глава государства охарактеризовал действия США как «трагедию», «провал мирной дипломатии» и «риск для всего региона». По словам президента, последствия одностороннего решения Вашингтона нельзя недооценивать.
В начале недели президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, СВПД оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.
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