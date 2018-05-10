СМИ: президент Германии назвал трагедией выход США из иранской ядерной сделки

По его данным, глава государства охарактеризовал действия США как «трагедию», «провал мирной дипломатии» и «риск для всего региона». По словам президента, последствия одностороннего решения Вашингтона нельзя недооценивать.