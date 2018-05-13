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Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы
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Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы не должны уходить на летние каникулы, не утвердив бюджет страны. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.
"Сенат должен утвердить финансирование (бюджет) до августовского перерыва или не расходиться по домам", — подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что в бюджет должны быть включены расходы на строительство стены на границе с Мексикой.
Ранее Трамп заявил о намерении наложить вето на принятый конгрессом проект финансирования федеральных ведомств из-за разногласий с демократами по вопросу мигрантов и строительства стены на границе с Мексикой.
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