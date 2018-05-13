Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы не должны уходить на летние каникулы, не утвердив бюджет страны. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

"Сенат должен утвердить финансирование (бюджет) до августовского перерыва или не расходиться по домам", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что в бюджет должны быть включены расходы на строительство стены на границе с Мексикой

Ранее Трамп заявил о намерении наложить вето на принятый конгрессом проект финансирования федеральных ведомств из-за разногласий с демократами по вопросу мигрантов и строительства стены на границе с Мексикой.