В США заявили о готовности к обсуждению ситуации вокруг Ирана с другими странами

«Мы будем готовы к общению со всеми странами, которые аналогично с нами заинтересованы в сдерживании всей совокупности поведения Ирана. Это не обязательно касается только СВПД», — приводит его слова РИА Новости

При этом в администрации отметили, что США будут «общаться со всеми странами в том, что касается инвестиций в Иран, чтобы призывать их, убеждать, подталкивать к их сокращению».