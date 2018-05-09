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В США заявили о готовности к обсуждению ситуации вокруг Ирана с другими странами
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В США заявили о готовности к обсуждению ситуации вокруг Ирана с другими странами 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Соединённые Штаты готовы к дальнейшим обсуждениям по Ирану, в том числе со странами, которые подписали с ним договорённости. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
«Мы будем готовы к общению со всеми странами, которые аналогично с нами заинтересованы в сдерживании всей совокупности поведения Ирана. Это не обязательно касается только СВПД», — приводит его слова РИА Новости.
При этом в администрации отметили, что США будут «общаться со всеми странами в том, что касается инвестиций в Иран, чтобы призывать их, убеждать, подталкивать к их сокращению».
RT на русском: последние новости
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