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Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
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Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Китай выступает против введения односторонних санкций в отношении других стран, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя санкции США в отношении Ирана.
"Я хотел бы подчеркнуть, что правительство Китая выступает против введения односторонних санкций в отношении других государств на основании своего внутреннего законодательства", — сказал он на брифинге, подчеркнув, что данная позиция Пекина последовательная и четкая.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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