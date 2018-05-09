CША проиграют из-за выхода из ядерной сделки с Ираном, заявил Эрдоган

"Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договоренностей", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он подчеркнул недопустимость несерьезного отношения к международным договоренностям. «Нельзя по желанию выходить из соглашений или менять их условия», — сказал Эрдоган.

Франция, Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его «худшей сделкой», и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся «исправить».