Дональд Трамп назвал Джона Керри вредителем государства

Джон Керри никак не может пережить тот факт, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!

Дональд Трамп.

Джон Керри занимал пост госсекретаря США в период с 1 февраля 2013 по 20 января 2017 года.