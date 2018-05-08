Дональд Трамп назвал Джона Керри вредителем государства 

Глава Белого дома посоветовал бывшему госсекретарю США Джону Керри не участвовать в переговорах. Об этом Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, сообщила «Газета.ru».
Джон Керри никак не может пережить тот факт, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!
Дональд Трамп.
Джон Керри занимал пост госсекретаря США в период с 1 февраля 2013 по 20 января 2017 года.
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