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Дональд Трамп назвал Джона Керри вредителем государства
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Дональд Трамп назвал Джона Керри вредителем государства 

360tv.ru 16 часов назад
Глава Белого дома посоветовал бывшему госсекретарю США Джону Керри не участвовать в переговорах. Об этом Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, сообщила «Газета.ru».
Джон Керри никак не может пережить тот факт, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!
Дональд Трамп.
Джон Керри занимал пост госсекретаря США в период с 1 февраля 2013 по 20 января 2017 года.
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации.
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