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В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела ВСУ
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В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново и сёл Калиновка, Желобок, Санжаровка, Логвиново, Веселогоровка», — указывается в заявлении.
Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатомётов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.
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