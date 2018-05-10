ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет 

ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник.
"ПВО (Сирии — ред.) сбили десятки израильских ракет. Большая часть не достигла цели. Остальные поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов", — говорится в сообщении.
Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.