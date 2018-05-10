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ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет
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ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник.
"ПВО (Сирии — ред.) сбили десятки израильских ракет. Большая часть не достигла цели. Остальные поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов", — говорится в сообщении.
Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.
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