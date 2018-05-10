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Иран выпустил 20 ракет по позициям Израиля
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Иран выпустил 20 ракет по позициям Израиля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Amir Cohen / Reuters
Иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Об этом сообщил в Twitter военный корреспондент радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Захи Дабуш.
По его словам, жертв нет. О повреждениях пока не известно.
Дабуш отметил, что израильские военные использовали противоракетную систему и перехватили несколько снарядов. Он добавил, что власти страны рассматривают нападение как «иранскую атаку». Местных жителей попросили следовать указаниям сил национальной безопасности.
Как передает РИА Новости, израильские военные ответили на ракетный обстрел.
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