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Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Госсекретарь США Майк Помпео провёл «хорошую» встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится сейчас на обратном пути (в США. — RT) из Северной Кореи… Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей», — написал он в Twitter.
По словам Трампа, Помпео удалось определить место и время его встречи с Ким Чен Ыном.
Ранее стало известно, что Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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