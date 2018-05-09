Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном

«Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится сейчас на обратном пути (в США. — RT) из Северной Кореи… Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей», — написал он в Twitter.

По словам Трампа, Помпео удалось определить место и время его встречи с Ким Чен Ыном.