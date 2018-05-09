Помощник Трампа заявил о намерении США добиться освобождения американцев до саммита с КНДР

"Помпео отправился в Пхеньян для обсуждения подготовки саммита Ким Чен Ына с президентом Трампом. Мы намерены добиваться этого настолько агрессивно, насколько президент Трамп проводит любые переговоры. Мы увидим, удастся ли достичь исторического соглашения", — подчеркнул Болтон, говоря о задаче денуклеаризации Корейского полуострова.

На вопрос о том, когда Вашингтон рассчитывает добиться освобождения американских граждан, содержащихся в КНДР, помощник президента США ответил, что это надо сделать до каких-либо иных договоренностей с Пхеньяном. «Это должно произойти до сделки», — отметил Болтон. Он посоветовал набраться терпения «на предстоящую ночь» и надеется на успешный исход миссии Помпео.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции , представляющей интересы США в КНДР.

Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.