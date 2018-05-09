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Помощник Трампа заявил о намерении США добиться освобождения американцев до саммита с КНДР
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Помощник Трампа заявил о намерении США добиться освобождения американцев до саммита с КНДР 

ТАСС 14 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Пхеньян для обсуждения деталей предстоящей встречи между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном и может добиться освобождения Пхеньяном трех американских граждан до саммита, возможно в ближайшие часы. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Помпео отправился в Пхеньян для обсуждения подготовки саммита Ким Чен Ына с президентом Трампом. Мы намерены добиваться этого настолько агрессивно, насколько президент Трамп проводит любые переговоры. Мы увидим, удастся ли достичь исторического соглашения", — подчеркнул Болтон, говоря о задаче денуклеаризации Корейского полуострова.
На вопрос о том, когда Вашингтон рассчитывает добиться освобождения американских граждан, содержащихся в КНДР, помощник президента США ответил, что это надо сделать до каких-либо иных договоренностей с Пхеньяном. «Это должно произойти до сделки», — отметил Болтон. Он посоветовал набраться терпения «на предстоящую ночь» и надеется на успешный исход миссии Помпео.
Ранее агентство Yonhap сообщало, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.
Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.
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