Пентагон призвал к защите от России 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник на встрече с министрами обороны Швеции и Финляндии Петером Хультквистом и Юсси Ниинистё заявил, что Россия стремится перекроить международные границы и способствует росту напряженности в регионе.
"Мы сегодня сталкиваемся с Россией, которая стремится перекроить международные границы, прибегая к военной силе, и считает, что у нее есть право вето в отношении политического, дипломатического и экономического выбора, который делают демократические страны", — отметил он перед тем, как вместе с коллегами из Швеции и Финляндии подписать трехстороннее заявление по расширению сотрудничества между военными ведомствами.
По мнению Мэттиса, напряженность в европейском регионе "нарастает вследствие вызывающих сожаление, контрпродуктивных и дестабилизирующих действий России от Украины до Сирии". В качестве примеров "неуважительного отношения" России к международному праву глава Пентагона счел возможным привести, в частности, "вторжение в Финляндию во время Зимней войны почти 80 лет назад" и "нарушение шведских территориальных вод советскими подлодками в конце холодной войны".
"Дестабилизирующее поведение России напоминает нам о том, что разделяемое нами уважение к международному праву и территориальной целостности должно быть защищено", — утверждал Мэттис, обращаясь к своим коллегам. США привержены "переходу военного сотрудничества [с Швецией и Финляндией] на следующий уровень", добавил он.
В свою очередь Хультквист заметил, что военное сотрудничество с США "играет важную роль в обеспечении стабильности в северной части Европы и в районе Балтийского моря".
В 2016 году Финляндия и США, а также Швеция и США уже подписали двусторонние заявления о намерениях по углублению военного сотрудничества.