Египет выступил за участие арабских стран в разрешении ситуации с Ираном

КАИР , 9 мая — РИА Новости Египет «с интересом» наблюдает за развитием ситуации вокруг иранского «ядерного досье» и рассчитывает, что арабские страны примут участие в урегулировании этой проблемы, говорится в заявлении египетского МИД

"Египет подтверждает важность участия заинтересованных арабских сторон в любом диалоге о будущем региона Ближнего Востока, в особенности в том, что касается возможностей изменения ядерной сделки с Ираном ", — отмечается в документе.

Каир призвал региональные силы, прежде всего Иран, не допускать шагов, которые могли бы поставить под угрозу безопасность арабских стран. «Египет рассчитывает, что нынешние события не приведут к вооруженным конфликтам в регионе, представляющим угрозу его стабильности и безопасности», — следует из заявления.

Египет также подчеркнул, что Иран должен соблюдать все обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, соглашения с МАГАТЭ

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены ввести «самый высокий уровень» санкций против страны. При этом США планируют начать работу с партнерами для поиска «реального всеобъемлющего решения» угрозы со стороны Тегерана