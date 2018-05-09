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Египет выступил за участие арабских стран в разрешении ситуации с Ираном
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Египет выступил за участие арабских стран в разрешении ситуации с Ираном 

РИА Новости 44 минуты назад
КАИР, 9 мая — РИА Новости. Египет «с интересом» наблюдает за развитием ситуации вокруг иранского «ядерного досье» и рассчитывает, что арабские страны примут участие в урегулировании этой проблемы, говорится в заявлении египетского МИД.
"Египет подтверждает важность участия заинтересованных арабских сторон в любом диалоге о будущем региона Ближнего Востока, в особенности в том, что касается возможностей изменения ядерной сделки с Ираном", — отмечается в документе.
Каир призвал региональные силы, прежде всего Иран, не допускать шагов, которые могли бы поставить под угрозу безопасность арабских стран. «Египет рассчитывает, что нынешние события не приведут к вооруженным конфликтам в регионе, представляющим угрозу его стабильности и безопасности», — следует из заявления.
Египет также подчеркнул, что Иран должен соблюдать все обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, соглашения с МАГАТЭ.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены ввести «самый высокий уровень» санкций против страны. При этом США планируют начать работу с партнерами для поиска «реального всеобъемлющего решения» угрозы со стороны Тегерана.
В ответ на решение Трампа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется между Тегераном и «пятеркой» стран без США. По его словам, США никогда не придерживались взятых на себя обязательств, а Иран придерживался всех обязательств по ядерной сделке. Роухани также заявил, что поручил иранским ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без ограничений.
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