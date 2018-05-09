США отзовут лицензии Boeing и Airbus на поставки лайнеров Ирану

Авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. По данным телеканала CNBC, сделки Boeing с Ираном оцениваются примерно в 20 миллиардов долларов.

На сворачивание экспорта самолетов Минфин США отвел производителям 90 дней.