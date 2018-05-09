США объявили о запрете поставок в Иран гражданских самолетов 

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин объявил, что выданные компаниям Boeing и Airbus экспортные лицензии на поставки авиалайнеров Ирану будут отозваны; на сворачивание экспортных операций с Ираном минфин США отвел производителям самолетов 90 дней.
«Как и ранее в течение всего процесса мы продолжим следовать руководству правительства США», — заявил пресс-секретарь концерна Boeing Гордон Джондро, слова которого передает РИА «Новости».
В то же время он сообщил, что концерн проведет консультации с Белым домом по дальнейшим шагам в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном, передает Reuters.
В американской авиакорпорации Boeing оценили потери от выхода США из ядерной сделки с Ираном в 20 млрд долларов.
Ранее авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 млрд долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. Введение запрета на поставки воздушных судов ранее анонсировалось Белым домом.
Напомним, поставки гражданской авиатехники в Иран были разрешены после заключения ядерной сделки между Тегераном и «шестеркой» международных посредников.