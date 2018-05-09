Иран не станет разрывать соглашения по ядерной сделке с ее европейскими участниками

Лидеры стран ЕС , участвующих в Совместном всеобъемлющем плане действий, осудили решение президента США Трампа выйти из него.

Россией. Иранский лидер заверил, что будет придерживаться договоренностей с пятеркой посредников даже после выхода из соглашения США. По словам, в ближайшие недели иранский МИД проведет переговоры с европейскими странами, Китаем

«Если мы достигнем целей сделки в сотрудничестве с другими участниками сделки, она останется в силе. Прекратив сделку, Америка официально подорвала свою приверженность международному договору», — приводит издание слова Роухани.

В то же время европейские лидеры осудили решение Вашингтона выйти из сделки. Они призвали Дональда Трампа не предпринимать шагов, которые мешали бы другим странам выполнять договоренности.

В заявлении, распространенном пресс-службой британского премьер-министра Терезы Мэй , говорится, что Лондон настоятельно призывает США обеспечить, чтобы положения Совместного всеобъемлющего плана действий оставались нетронутыми, и просит не предпринимать действий, которые препятствуют его полному осуществлению всеми другими сторонами сделки.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из ядерной сделки с Ираном, которую он заключил в 2015 году с шестью странами-посредниками.