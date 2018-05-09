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Иран не станет разрывать соглашения по ядерной сделке с ее европейскими участниками
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Иран не станет разрывать соглашения по ядерной сделке с ее европейскими участниками 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидеры стран ЕС, участвующих в Совместном всеобъемлющем плане действий, осудили решение президента США Трампа выйти из него.
Тегеран не станет выходить из ядерной сделки и продолжит сотрудничество с оставшимися ее участниками. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает «Комсомольская правда».
Иранский лидер заверил, что будет придерживаться договоренностей с пятеркой посредников даже после выхода из соглашения США. По словам, в ближайшие недели иранский МИД проведет переговоры с европейскими странами, Китаем и Россией.
«Если мы достигнем целей сделки в сотрудничестве с другими участниками сделки, она останется в силе. Прекратив сделку, Америка официально подорвала свою приверженность международному договору», — приводит издание слова Роухани.
В то же время европейские лидеры осудили решение Вашингтона выйти из сделки. Они призвали Дональда Трампа не предпринимать шагов, которые мешали бы другим странам выполнять договоренности.
В заявлении, распространенном пресс-службой британского премьер-министра Терезы Мэй, говорится, что Лондон настоятельно призывает США обеспечить, чтобы положения Совместного всеобъемлющего плана действий оставались нетронутыми, и просит не предпринимать действий, которые препятствуют его полному осуществлению всеми другими сторонами сделки.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из ядерной сделки с Ираном, которую он заключил в 2015 году с шестью странами-посредниками.
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