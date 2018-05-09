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Клинцевич раскритиковал заявление Трампа по Ирану
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Клинцевич раскритиковал заявление Трампа по Ирану 

Российская Газета 41 минуту назад
Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана является одним из самых неудачных решений американской администрации. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Самое ужасное состояние международных отношений — это их непредсказуемость, — цитирует РИА Новости заявление российского сенатора. — Мне кажется, что выход США из ядерной сделки с Ираном, о которой объявил сегодня (президент) Дональд Трамп, — одно из самых неудачных решений американской администрации за последние годы. Неудачных в смысле перспектив безопасности мира в целом".
Во вторник Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций против Исламской Республики, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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