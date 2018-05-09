Клинцевич раскритиковал заявление Трампа по Ирану

"Самое ужасное состояние международных отношений — это их непредсказуемость, — цитирует РИА Новости заявление российского сенатора. — Мне кажется, что выход США из ядерной сделки с Ираном, о которой объявил сегодня (президент) Дональд Трамп , — одно из самых неудачных решений американской администрации за последние годы. Неудачных в смысле перспектив безопасности мира в целом".

Во вторник Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций против Исламской Республики, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.