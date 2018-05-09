Клинцевич прокомментировал выход США из соглашения с Ираном 

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал выход США из соглашения по ядерной программе Ирана одним из самых неудачных решений американской администрации за последние годы.
Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
"Самое ужасное состояние международных отношений — это их непредсказуемость. Мне кажется, что выход США из ядерной сделки с Ираном, о которой объявил сегодня Дональд Трамп, — одно из самых неудачных решений американской администрации за последние годы. Неудачных в смысле перспектив безопасности мира в целом", — написал он на своей странице в Facebook.
Как отметил Клинцевич, надо понять, что безопасность мира обеспечивается сейчас не только стратегическим равенством сил межу Россией и США, которые к тому же имеют возможность договориться.
"Накручивая одну проблему на другую, пытаясь решить их нахрапом, новая администрация США реально подкладывает мину под сегодняшний миропорядок. Дональд Трамп принял сегодня очень опасное решение", — добавил Клинцевич.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году во время президентства Обамы достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.