Клинцевич прокомментировал выход США из соглашения с Ираном

Франция, Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Самое ужасное состояние международных отношений — это их непредсказуемость. Мне кажется, что выход США из ядерной сделки с Ираном, о которой объявил сегодня Дональд Трамп, — одно из самых неудачных решений американской администрации за последние годы. Неудачных в смысле перспектив безопасности мира в целом", — написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил Клинцевич, надо понять, что безопасность мира обеспечивается сейчас не только стратегическим равенством сил межу Россией и США, которые к тому же имеют возможность договориться.

"Накручивая одну проблему на другую, пытаясь решить их нахрапом, новая администрация США реально подкладывает мину под сегодняшний миропорядок. Дональд Трамп принял сегодня очень опасное решение", — добавил Клинцевич.