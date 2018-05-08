МИД Ирана проанализирует перспективы СВПД без США 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. МИД Ирана проанализирует, смогут ли оставшиеся члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обеспечить «все преимущества Ирана» без участия в сделке США, после чего будет принято решение об ответных мерах, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф.
"В ответ на постоянные нарушения и незаконный выход президента США из ядерной сделки, по распоряжению президента Роухани, я инициирую дипломатические усилия, чтобы изучить, могут ли оставшиеся члены СВПД могут обеспечить все преимущества для Ирана. Результат определит наш ответ", — написал Зариф в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.