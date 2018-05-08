МИД Ирана проанализирует перспективы СВПД без США

"В ответ на постоянные нарушения и незаконный выход президента США из ядерной сделки, по распоряжению президента Роухани, я инициирую дипломатические усилия, чтобы изучить, могут ли оставшиеся члены СВПД могут обеспечить все преимущества для Ирана. Результат определит наш ответ", — написал Зариф в своем Twitter.