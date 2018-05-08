Израиль нанес авиаудар по Сирии 

Удар был нанесен по территориям к югу от Дамаска. По сообщениям сирийского телевидения, ПВО Сирии сбили две ракеты в районе Кисва в провинции Дамаск.
Источник РИА «Новости» в международном аэропорту Бейрута подтвердил, что в момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.
Израильские военные комментировать причастность к ракетному обстрелу Сирии отказались.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (АОИ) зафиксировала «аномальную активность» иранских военных сил на территории Сирии и привела войска в состояние повышенной боевой готовности.