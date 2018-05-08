МИД: РФ продолжит сотрудничество с участниками иранской ядерной сделки 

Москва будет сотрудничать с остальными участниками договоренности по иранскому атому после выхода США из нее, заявили в министерстве иностранных дел России.
"Россия открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД и продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество и политический диалог с Исламской Республикой Иран", — говорится в сообщении дипломатического ведомства, размещенном на сайте МИД.
Напомним, что Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по атому с Ираном. Тегеран уже заявил о том, что не будет выходить из соглашения.