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МИД: РФ продолжит сотрудничество с участниками иранской ядерной сделки
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МИД: РФ продолжит сотрудничество с участниками иранской ядерной сделки 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Москва будет сотрудничать с остальными участниками договоренности по иранскому атому после выхода США из нее, заявили в министерстве иностранных дел России.
"Россия открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД и продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество и политический диалог с Исламской Республикой Иран", — говорится в сообщении дипломатического ведомства, размещенном на сайте МИД.
Напомним, что Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по атому с Ираном. Тегеран уже заявил о том, что не будет выходить из соглашения.
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