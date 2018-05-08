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Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку после выхода из нее США
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Генсек ООН призвал все страны поддержать иранскую ядерную сделку после выхода из нее США 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ООН, 8 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал во вторник все государства — члены организации поддержать сделку по иранской ядерной программе после объявленного президентом США Дональдом Трампом решения отказаться от участия в этом соглашении. В письменном заявлении административный глава выразил обеспокоенность данным шагом американской администрации, подчеркнув, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 году, способствует «региональному и международному миру и безопасности».
"Я призываю всех других участников СВПД полностью выполнять их обязательства в рамках СВПД, а все другие государства-члены [ООН] — поддержать это соглашение", — отметил Гутерриш.
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