Белый дом опубликовал список требований к Ирану

Об этом сообщается на сайте администрации президента США.

Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие, иранский режим также должен никогда не разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие и остановить передачу ракетных технологий другим сторонам", — говорится в сообщении.

Как отмечается, США требуют от Тегерана прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных; покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль ; прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море; прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона.

Также Белый дом подчеркивает, что Иран должен прекратить кибератаки против США и союзников; прекратить тяжелые нарушения прав человека; прекратить несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США.