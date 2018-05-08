Роухани поручил МИД Ирана провести переговоры с оставшимися членами СВПД 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что поручил министерству иностранных дел Ирана в течение нескольких недель провести переговоры по ядерному соглашению со странами Европы, Россией и Китаем.
"Я поручил министерству иностранных дел в течение нескольких недель провести переговоры и консультации со странами Европы и двумя крупными державами — Россией и Китаем", — заявил он в обращении к иранской нации после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки.