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Роухани поручил МИД Ирана провести переговоры с оставшимися членами СВПД
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Роухани поручил МИД Ирана провести переговоры с оставшимися членами СВПД 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что поручил министерству иностранных дел Ирана в течение нескольких недель провести переговоры по ядерному соглашению со странами Европы, Россией и Китаем.
"Я поручил министерству иностранных дел в течение нескольких недель провести переговоры и консультации со странами Европы и двумя крупными державами — Россией и Китаем", — заявил он в обращении к иранской нации после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки.
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