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Трамп: время и место встречи с Ким Чен Ыном определены
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Трамп: время и место встречи с Ким Чен Ыном определены 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления заявил, что время и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определены, передает Reuters.
"Нашу встречу внесли в график. Мы договорились о встрече. Место определено. Время, дата, все определено", — заявил Трамп, не рассказав подробностей.
Глава государства также сообщил, что в Северную Корею для согласования деталей встречи был направлен госсекретарь США Майк Помпео, который должен скоро прибыть в КНДР.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что КНДР откажется от ядерного оружия, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.
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