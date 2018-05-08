Трамп: время и место встречи с Ким Чен Ыном определены

"Нашу встречу внесли в график. Мы договорились о встрече. Место определено. Время, дата, все определено", — заявил Трамп, не рассказав подробностей.

Глава государства также сообщил, что в Северную Корею для согласования деталей встречи был направлен госсекретарь США Майк Помпео, который должен скоро прибыть в КНДР.