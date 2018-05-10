Трамп не захотел встречаться с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме

В ближайшие три дня президент США назовет место, где состоится его встреча с лидером Северной Кореи

Как пишет ТАСС , речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.

Скорее всего, саммит с участием лидеров двух государств состоится в Сингапуре . Об этом сообщило агентство Associated Press, подчеркнув, что окончательно данный вопрос пока не решен. СМИ ссылается на свои источники в Белом доме.

"Я думаю, это будет очень успешная сделка. Думаю, что у нас есть очень хорошие шансы сделать ее успешной", — сказал президент.