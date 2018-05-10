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Трамп не захотел встречаться с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
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Трамп не захотел встречаться с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В ближайшие три дня президент США назовет место, где состоится его встреча с лидером Северной Кореи.
Как пишет ТАСС, речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.
Скорее всего, саммит с участием лидеров двух государств состоится в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Associated Press, подчеркнув, что окончательно данный вопрос пока не решен. СМИ ссылается на свои источники в Белом доме.
Тем временем, говоря о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном, Дональд Трамп подчеркнул, что «обе стороны хотят достичь соглашения».
"Я думаю, это будет очень успешная сделка. Думаю, что у нас есть очень хорошие шансы сделать ее успешной", — сказал президент.
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