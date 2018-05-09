Трамп: место встречи с Ким Чен Ыном объявят через три дня

"Это будет не там. Мы объявим об этом (месте встречи — ред.) в течение трех дней", — сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что саммит США и Северной Кореи продлится один день.

По словам Помпео, в настоящее время запланирована однодневная встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Также Дональд Трамп назвал встречу госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошей.