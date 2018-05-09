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Трамп: место встречи с Ким Чен Ыном объявят через три дня
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Трамп: место встречи с Ким Чен Ыном объявят через три дня 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет не в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей, ее место объявят в течение трех дней, передает РИА «Новости».
"Это будет не там. Мы объявим об этом (месте встречи — ред.) в течение трех дней", — сказал он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что саммит США и Северной Кореи продлится один день.
По словам Помпео, в настоящее время запланирована однодневная встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Также Дональд Трамп назвал встречу госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошей.
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